Байден против России: Путин хочет воссоздать СССР, и пока ему это удается

Байден против России: Путин хочет воссоздать СССР, и пока ему это удается

Кремль любит символизм. Неужели Путин не захочет закрепить свои "успехи" в 2014 году, готовясь к очередному переизбранию в 2024 году?

Джо Байден и Владимир Путин договорились договариваться. Именно так можно подытожить второй крупный, но на этот раз виртуальный саммит президентов США и РФ. В информационном плане россияне обыграли американцев: первыми обнародовали фото и видео, как, собственно, и навязали повестку дня разговора.

Никто и не скрывал, что в центре внимания была именно Украина. В течение почти двух месяцев американские СМИ повышали градус напряженности, сообщая, что чуть ли не завтра Путин развернет широкомасштабное вторжение в Украину. Что изменилось для Киева после 7 декабря? По большому счету ничего. А вот Москве кое-чего удалось достичь. По странному стечению обстоятельств, просто во время разговора Байдена с Путиным из оборонного бюджета США исчезли санкции против "Северного потока-2", запрет на приобретение суверенных долговых обязательств РФ и персональные санкции против 35 россиян.

Вместе с экспертами ТСН.ua проанализировал последствия виртуальной встречи Байдена и Путина для Украины.

Тень газопровода

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что во время переговоров Путина и Байдена "Северный поток-2" вообще не упоминался. Действительно, зачем о нем упоминать, если под давлением администрации Байдена (а об этом сообщали американские СМИ) прямо во время переговоров президентов США и РФ из оборонного бюджета США убрали санкции против российско-немецкого газопровода?

Просто дежавю какое-то. На июньский саммит с Путиным в Женеве Байден ехал с большим подарком – согласием на достройку "Северного потока-2". По мнению директора программы "Русские и Белорусские Студии" Совета внешней политики "Украинская призма" Максима Хилько, добиваясь встречи с Байденом, Путин, вероятно, ставил перед собой минимум шесть целей.

Во-первых, фактически добиться признания Украины сферой влияния России и отказаться не только от перспектив расширения НАТО на Восток, но и от поставок Украине новых вооружений.

"В частности, речь могла идти о системах противоракетной и противовоздушной обороны, потребность в которых неоднократно озвучивалась в Киеве, а также усиление украинских ВМС", — говорит Максим Хилько.

Во-вторых, убедить Вашингтон надавить на Киев, чтобы вынудить согласиться на имплементацию российской интерпретации Минских договоренностей.

В-третьих, получить гарантии неразмещения американских ракет на территории государств восточного фланга НАТО – прежде всего Польши, в которую могут быть перемещены ракеты из Германии, если новое правительство в Берлине решит добиваться их вывода.

В-четвертых, проверить, готовы ли США, озабоченные противостоянием с Китаем, начать разговоры о возвращении к существованию сфер влияния в Европе (условной "Ялты-2").

В-пятых, убедить Байдена не препятствовать запуску "Северного потока 2".

В-шестых, получить имиджевые преимущества для Путина, доказав, что он может второй раз за год заставить президента США встретиться, и что Вашингтону приходится считаться с Россией, пусть даже как с угрозой.

"А потом и компенсировать отсутствие приглашения Путина на саммит за демократию, который Джо Байден проведет 9-10 декабря при отсутствии российского и китайского лидеров – теперь у кремлевской пропаганды есть возможность сказать, что у Путина был свой персональный саммит с президентом США", – считает Максим Хилько.

Минский капкан

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что обсуждение украинского вопроса заняло очень много времени:

"Прямо было сказано, что Украина саботирует выполнение Минска-2. Наш президент подробно проинформировал о том, как Киевом не выполняются соответствующие Минские договоренности".

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан дал более развернутый брифинг для журналистов. Никакой зрады для Украины в его словах нет. Можно с уверенностью сказать, что Байден отверг все "красные линии" Путина по поводу нерасширения НАТО на Восток. Это подтвердила и замгоссекретаря Виктория Нуланд, добавив, что Путин хочет воссоздать Советский Союз.

Хозяин Кремля этого и не скрывает. Но по Минским договоренностям, которые скорее о развале Украины, чем о мире на Донбассе, мнение Вашингтона следует читать между строк. Во время брифинга Салливан сказал о Минске трижды.

Во-первых, США готовы поддержать усилия по продвижению Минских договоренностей в поддержку нормандского формата.

Во-вторых, должен быть альтернативный путь, с помощью которого можно достичь прогресса в дипломатии на Донбассе через Минские договоренности и нормандский формат, решить проблемы безопасности НАТО и США, и проблемы безопасности России с помощью более масштабного механизма, отвечающего тому, как действовали США. за последние 30 лет.

В-третьих, послание друзьям в украинском правительстве, как и послание США Путину, – Штаты поддерживают минский процесс.

В комментарии ТСН.ua, говоря о выполнении Минских договоренностей директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук не исключила, что в окружении Байдена как раз могут быть те, кто считает, что Украина могла бы проявить более компромиссную позицию и тем самым хотя бы временно "снять напряженность". В то же время, важной новостью для Украины является то, что США очень четко дают понять – они выступают категорически против любых красных линий: и своих (что необязательно хорошо для Украины), и российских.

"Рискну предположить, что даже те в Администрации Байдена, которые скептически относятся к интеграции Украины в НАТО, вряд ли примут идею письменных гарантий о нерасширении Альянса", — считает эксперт.

По словам Алены Гетьманчук, важно также, что США находятся в четком контакте и координации с украинскими партнерами, чего не было, скажем, в первые полгода президентства Байдена, когда украинское руководство узнавало некоторые шаги США на российском направлении из других, не американских дипломатических источников. Это касается также координации с европейскими союзниками, которая очень хорошо была налажена во времена вице-президентства Байдена, но так же хромала в первые полгода его президентства.

"Пока видим обновление этой политики. Помог ли этот разговор снова деэскалировать ситуацию, увидим в ближайшие недели. Также будет понятно, была ли цена, которую озвучил Байден, воспринята Путиным как достаточно высокая, чтобы прибегать к военным действиям. Могу также предположить, что довольно быстро может состояться очередной разговор, поскольку Байден искренне считает прямой диалог лучшим способом решения всех вопросов, а Путин этим уже в третий раз за полгода успешно пользуется, чтобы подпитывать миф о двух супердержавах, которые решают судьбу мира", – объясняет Алена Гетьманчук.

Оценивая переговоры в целом, эксперт считает, что это был не разговор, а скорее, очередной обмен беспокойствами и предупреждениями. По крайней мере, в той части, которая касалась Украины.

"Судя по сообщению Кремля, Путин повторил свою мантру об угрозе со стороны Украины и НАТО с требованием письменных гарантий нерасширения Альянса, Байден выразил глубокую обеспокоенность наращиванием войск и предупредил о санкциях. Обсуждение всех этих чувствительных вопросов президенты делегируют соответствующим представителям для "предметного" обсуждения", – резюмирует Алена Гетьманчук.

Январь или сентябрь?

По горячим следам виртуального саммита ТСН.ua напоминал, что транзит власти в России набирает обороты. Да, Путин еще не решил, будет ли баллотироваться в 2024 году, ведь изменениями в Конституцию он обнулил свои президентские сроки и может править Россией хоть до самой смерти.

Именно поэтому он будет снова и снова под разными предлогами заставлять Байдена садиться с ним за стол переговоров, чтобы повышать таким образом свои рейтинги внутри России. На коротком видео начала виртуального саммита, выложенном россиянами, слышно, как Байден выражает надежду увидеться с Путиным вживую на саммита G20 ("Большой двадцатки") в Индонезии в сентябре 2022 года. Путин хочет встретиться с Байденом уже в январе. По крайней мере, это отчаянно ретранслирует российская пропаганда.

Директор Центра международных исследований при Одесском национальном университете И.И. Мечникова Владимир Дубовик не видит в такого рода саммитах чего-то плохого. Да, по его словам, даже в США идет политизация этого вопроса: одни считают, что это проявление слабости, мол, когда Путин давит на Украину, Байден немедленно звонит по телефону и приезжает на встречу; другие говорят, что нужно разговаривать, чтобы доносить свою позицию до Путина.

"Если Путина действительно очень волнует, что лидер свободного мира, президент Америки обращает на него внимание, приезжает с ним общаться, пусть порадует свое тщеславие. Какие-то уступки просто от того, что они встречаются, автоматически не происходят. В Вашингтоне должны принять такое решение. Никаких сюрпризов пока нет. Если мы лучше поймем через американцев, чего собственно россияне хотят, это нам тоже не помешает", – говорит ТСН.ua Владимир Дубовик.

По словам эксперта, позиции стороны заявили до саммита, а во время разговора просто повторили друг другу. Пока неясно, отошел ли кто-то от своих "красных линий".

"Американцы не отошли. Это можно было услышать от того же Салливана. Но и со стороны Москвы тоже. Были ли попытки сторон пойти навстречу? Этого мы точно не знаем. Но какие-то детали из того, что говорил Салливан, выбрать можно. Скажем то, что он сказал о готовности слушать Россию по поводу безопасности в более широком стратегическом плане. Что это значит? Это пока туманно. И, думаю, намеренно туманно, чтобы никто не понял что это, и каждый мог подать свое содержание", — подчеркивает Владимир Дубовик.

Не нужно недооценивать Путина. Это должны наконец-то понять по ту сторону Атлантики. Кремль очень любит символизм. Очередные президентские выборы в России должны пройти 17 марта 2024 года. Тогда пройдет десять лет с тех пор, как он оккупировал Крым и прибег к военной интервенции на Донбасс. Неужели Путин не захочет повторить свои "успехи" 10 лет спустя, готовясь к очередному переизбранию?

"Критически важный для Путина 2024 год неумолимо приближается, и, вероятно, "украинский вопрос" он будет стремиться закрыть до транзита, в каком бы формате последний не планировался. И если в 2021 году значительная часть внимания Кремля была сосредоточена на поглощении Беларуси, то со следующего года он может полностью сосредоточиться на Украине, уже рассчитывая на белорусскую территорию как на стратегический плацдарм, а на белорусский силовой блок – как на прокси-силы, которые можно использовать и для создания угроз, и для провокаций (за которые Москва якобы не будет нести ответственности), а в случае необходимости – и для военного вторжения", — подитоживает Максим Хилько.