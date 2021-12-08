Путин пытался поделить "сферы влияния" на переговорах с Байденом

После онлайн-саммита президентов США и России агрессивные планы РФ относительно Украины никуда не исчезли.

Российский президент Владимир Путин поставил перед собой целый ряд целей во время онлайн-саммита с президентом США Джо Байденом и определенных результатов добился.

Такое мнение в комментарии ТСН.ua высказал директор программы "Русские и Белорусские Студии" Совета внешней политики "Украинская призма" Максим Хилько.

Чего хотел Путин

Эксперт перечислил главные цели, которые, добиваясь встречи с Байденом, поставил перед собой Путин:

добиться признания Украины "сферой влияния" России и отказа не только от перспектив расширения НАТО на Восток, но и от поставок в Украину новых вооружений, в частности, речь могла идти о системах противоракетной и противовоздушной обороны, потребность в которых неоднократно озвучивалась в Киеве, а также усиление украинских военно-морских сил;

убедить Вашингтон нажать на Киев, чтобы вынудить согласиться на имплементацию российского толкования Минских соглашений;

получить гарантии неразмещения американских ракет на территории государств восточного фланга НАТО – прежде всего Польши, в которую могут быть перемещены ракеты из Германии, если новое правительство в Берлине решит добиваться их вывода;

проверить, готовы ли озабоченные противостоянием с Китаем Соединенные Штаты начать разговор о возвращении к существованию "сфер влияния" в Европе (условной "Ялты-2");

убедить Байдена не препятствовать запуску "Северного потока 2";

получить имиджевые преимущества, доказав, что он может второй раз за год вынудить президента США к встрече с собой и что Вашингтону приходится считаться с Россией – пусть даже как с угрозой;

компенсировать отсутствие приглашения на саммит за демократию, который Джо Байден проведет 9-10 декабря при отсутствии российского и китайского лидеров – теперь кремлевская пропаганда может сказать, что Путин имел свой персональный саммит с президентом США.

"Вряд ли Кремль действительно рассчитывал на выполнение всей программы-максимум, ведь такие уступки со стороны Байдена не только разрушили бы американское лидерство в Западном мире и взорвали Североатлантический Альянс, но и вероятно стоили бы президенту США его должности. Но для Путина было важно по крайней мере проверить возможный предел компромиссов, готовность или неготовность Байдена к уступкам, а также решимость противостоять планам Кремля, в частности, относительно Украины", — отметил Максим Хилько.

Чего добился хозяин Кремля

Судя по официальным сообщениям Белого Дома и Кремля, в отличие от Женевской встречи, на этот раз топ-темой переговоров все же была Украина, а вопросы стратегической стабильности, кибербезопасности и Ирана отошли на второй план.

По словам эксперта, добиться критических уступок от Байдена в отношении Украины Путину не удалось: гарантий невступления Украины в НАТО ему не обещали, а Байден подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также очертил "сильные экономические и другие меры", которые США и их союзники будут готовы применить в случае дальнейшей военной эскалации.

Также, как отметил Максим Хилько, положительным сигналом является тот факт, что после переговоров Байдена и Путина посольство США в Киеве заявило, что "правительство США пока не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины". Это означает, что резкое ухудшение ситуации с безопасностью в ближайшее время не ожидается.

“Впрочем, все же приходится констатировать, что результатов Путин добился. Хотя энергетические вопросы во время встречи, по словам российских чиновников, не поднимались, но вряд ли случайно именно после ее завершения стало известно о невключении в оборонный бюджет США поправок, предусматривавших санкции в отношении "Северного потока – 2", а также в отношении суверенного долга РФ ”, — объяснил собеседник ТСН.ua.

Кроме того, по его словам, у Кремля была возможность повторно в течение года проверить реакцию Запада и Украины на угрозу полномасштабного вторжения.

“В Москве услышали, что реакцией США и ЕС будут экономические санкции, включая "Северный поток — 2", а также перемещение большего количества американских войск в государства восточного фланга НАТО. Это будет приниматься во внимание в Кремле при принятии решения о возможном наращивании российской агрессии против Украины, и, к сожалению, не факт, что эта цена будет признана в Москве слишком высокой для реализации ее геополитических амбиций и личных политических планов Путина”, — отметил Халько.

Что дальше

Эксперт отмечает, что Россия внимательно наблюдала за реакцией Украины на угрозу полномасштабного вторжения, включая заявления и действия политического и военного руководства, уровень слаженности реакции Киева и его западных партнеров — все это будет учтено российскими стратегами на будущее, и нам нужно об этом. помнить.

“Хотя после встречи Байдена и Путина вероятным временное уменьшение напряжения на украинских границах, агрессивные планы РФ относительно нашего государства никуда не исчезли, а критически важный для Путина 2024 год неумолимо приближается, и, вероятно, “украинский вопрос” он будет стремиться закрыть до транзита, в каком бы формате последний не планировался”, – отметил Максим Хилько.

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По его словам, в 2021 году значительная часть внимания Кремля была сосредоточена на поглощении Беларуси, но в следующем году он может полностью сосредоточиться на Украине, рассчитывая на белорусскую территорию как на стратегический плацдарм, а на белорусский силовой блок – как на прокси-силы, которые можно использовать и для создания угроз, и для провокаций (за которые Москва вроде бы не будет нести ответственности), а в случае необходимости – и для военного вторжения.

“Это означает, что Украина должна максимально эффективно использовать время, ускоренно наращивая собственную обороноспособность, усиливая сотрудничество с партнерами, которые будут готовы оказать действенную помощь в критический момент, а также совместно с партнерами разрабатывая комплексы мер, которые смогут сделать цену эскалации неоправданно дорогой для РФ. Этому бы очень способствовало умение учитывать интересы наших партнеров, а также способность отделять эмоции от прагматичного расчета”, — резюмировал эксперт.

Напомним, президент США Джо Байден проинформировал лидеров европейских стран-союзников о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

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