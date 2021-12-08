Зеленский впервые прокомментировал переговоры Байдена и Путина

Переговоры между президентами США и Россией состоялись 7 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые оценил видеовстречу американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина. Глава украинского государства считает переговоры между США и РФ "положительным моментом".

Об этом он сообщил во время пресс-конференции с премьер-министром Хорватии.

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По словам президента Украины, подробнее он прокомментирует завтра, 9 декабря, после разговора с американским лидером Джо Байденом. Также, как он отметил, "главной победой Украины" есть то, что США всегда поддерживали нашу страну.

"В общем, я считаю положительным, что президент США разговаривал с президентом РФ. Детали этого разговора я прокомментирую завтра, после разговора с президентом Соединенных Штатов Америки. Считаю, что победа Украины в том, что всегда Соединенные Штаты поддерживали Украину, наш суверенитет, нашу независимость. У нас всегда была двухпартийная поддержка, но самое главное, что мы сейчас видим, что есть личная реальная реакция и личная роль президента Байдена в урегулировании этого конфликта — урегулировании войны на востоке нашего государства", — заявил Зеленский.

Следует отметить, завтра, 9 декабря, глава Белого дома Джо Байден проведет разговор с Владимиром Зеленским по итогам переговоров с Путиным.

Напомним, 7 декабря, прошли продолжавшиеся 2 часа переговоры российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Все общение было в закрытом режиме. Это были вторые великие переговоры Джо Байдена с Владимиром Путиным.

Позже в Белом доме сообщили детали видеовстречи двух лидеров стран. В частности, во время онлайн-саммита Джо Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и европейских союзников из-за наращивания войск России у границ Украины. Также лидеры США и РФ обсудили стратегическую стабильность, отдельно остановившись на теме кибербезопасности и защиты от программ-требователей.

ТСН.ua следил за онлайн-саммитом и вместе с экспертами проанализировал последствия виртуальной встречи Байдена и Путина для Украины.

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