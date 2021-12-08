Безумная шайба: в НХЛ создали настоящий шедевр (видео)

Сонни Милано и Тревор Зеграс организовали один из лучших голов сезона.

В среду, 8 декабря, состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором "Баффало Сейбрз" принимал "Анахайм Дакс". Встреча состоялась в Баффало на стадионе "Кибэнк-центр" и завершилась победой гостей со счетом 2:0.

В составе победителей забивали Сонни Милано на 26-й минуте и Сэм Кэррик на 58-й минуте встречи.

Первая шайба команды оказалась по-настоящему невероятной.

Милано на шестой минуте второго периода на лету попал по шайбе после наброска из-за ворот Зеграса, который сначала хотел нанести лакросс-пас (он же "Мичиган"), но передумал.

"Анахайм" смог прервать серию из двух поражений подряд. В предыдущих матчах команда уступила "Калгари Флеймзу" в серии послематчевых буллитов со счетом 3:4 и с таким же счетом клуб проиграл "Вашингтон Кэпиталз" — тоже в серии послематчевых буллитов.

"Баффало", в свою очередь, потерпел пятое поражение подряд. До этого команда не могла победить "Детройт Рэд Уингз" (2:3 в овертайме), "Сиэтл Кракен" (4:7), с таким же счетом "Флориду Пантерз", а также "Каролину Харрикейнс" со счетом 2:6.

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