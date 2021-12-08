Шалена шайба: в НХЛ створили справжній шедевр (відео)

Сонні Мілано та Тревор Зеграс організували один із найкращих голів сезону.

У середу, 8 грудня, відбувся черговий матч регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги, в якому "Баффало Сейбрз" приймав "Анахайм Дакс". Зустріч відбулася у Баффало на стадіоні "Кібенк-центр" та завершилася перемогою гостей з рахунком 2:0.

У складі переможців забивали Сонні Мілано на 26-й хвилині та Сем Керрік на 58-й хвилині зустрічі.

Перша шайба команди виявилася по справжньому неймовірною.

Мілано на шостій хвилині другого періоду на льоту потрапив по шайбі після накиду з-за воріт Зеграса, який спочатку хотів завдати лакрос-пас (він же "Мічіган"), але передумав.

"Анахайм" зміг перервати серію з двох поразок поспіль. У попередніх матчах команда поступилася "Калгарі Флеймз" у серії післяматчевих булітів з рахунком 3:4 і з таким же рахунком клуб програв "Вашингтон Кепіталз" - теж у серії післяматчевих булітів.

"Баффало", у свою чергу, зазнав п'ятої поразки поспіль. До цього команда не могла перемогти "Детройт Ред Уінгз" (2:3 в овертаймі), "Сіетл Кракен" (4:7), з таким же рахунком "Флориду Пантерз", а також "Кароліну Харрікейнз" з рахунком 2:6.

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