Скандал у США: ексгравець НФЛ загинув у в'язниці

Мати колишньої зірки американського футболу вважає винними правоохоронців.

31-річний колишній гравець в американський футбол Гленн Фостер-молодший, який раніше виступав за команду НФЛ "Нью-Орлеан Сейнтс", помер 6 грудня у Реформі (Алабама) після затримання поліцією 4 грудня.

Про це повідомляє NBC News.

Записи ув'язнених показують, що Фостер був спочатку взятий під варту у в'язниці округу Пікенс у суботу, 4 грудня, у зв'язку з трьома пунктами звинувачення у безрозсудній загрозі та спробою вислизнути від поліції та опором арешту. Потім його було звільнено у цій справі о 15:14 у неділю, але о 15:16 було переброньовано за звинуваченням у простому нападі та пограбуванні третього ступеня. З записів невідомо, чому Фостера було звільнено і переброньовано протягом двох хвилин.

Шериф округу Пікенс Тодд Холл передав питання до Бюро розслідувань штату Алабама, яке, за його словами, займається справою.

Правоохоронне агентство Алабами, де знаходиться бюро розслідувань, підтвердило, що Фостер перебував під вартою на момент його смерті.. Наразі тіло Фостера знаходиться у судово-медичному відділі штату в рамках розслідування.

Сабріна Фостер, мати померлого футболіста, поділилася подробицями смерті сина.

"Він помер ув'язнений після того, як місцеві правоохоронні органи відмовили йому в медичній допомозі. Ми заявили, що вона йому потрібна, але йому відмовляли протягом двох днів. Я казала їм, що Глен не їв і не пив, тому його органи можуть відмовити, але це нікого не хвилювало", – цитує Сабріну Фостер The Daily Beast.

Фостер не був обраний на драфт НФЛ 2013 року. У сезоні-2013/2014 він зіграв 12 матчів за "Нью-Орлеан Сейнтс", а наступного сезону – п'ять.

У серпні 2015 року Гленн залишив команду через травми. Останніми роками він працював агентом з нерухомості.

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