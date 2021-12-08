Скандал в США: экс-игрок НФЛ погиб в тюрьме

Мать бывшей звезды американского футбола считает виновными правоохранителей.

31-летний бывший игрок в американский футбол Гленн Фостер-младший, ранее выступавший за команду НФЛ "Нью-Орлеан Сейнтс", скончался 6 декабря в Реформе (Алабама) после задержания полицией 4 декабря.

Об этом сообщает NBC News.

Записи заключенных показывают, что Фостер был первоначально взят под стражу в тюрьме округа Пикенс в субботу, 4 декабря, в связи с тремя пунктами обвинения в безрассудной угрозе и попыткой ускользнуть от полиции и сопротивлением аресту. Затем он был уволен по этому делу в 15:14 в воскресенье, но в 15:16 был перебронирован по обвинению в простом нападении и ограблении третьей степени. Из записей неизвестно, почему Фостер был освобожден и перебронирован в течение двух минут.

Шериф округа Пикенс Тодд Холл передал вопрос в Бюро расследований штата Алабама, которое, по его словам, занимается делом.

Правоохранительное агентство Алабамы, где находится бюро расследований, подтвердило, что Фостер находился под стражей на момент его смерти. Тело Фостера находится в судебно-медицинском отделе штата в рамках расследования.

Сабрина Фостер, мать умершего футболиста, поделилась подробностями смерти сына.

"Он умер в тюрьме после того, как местные правоохранительные органы отказали ему в медицинской помощи. Мы заявили, что она ему нужна, но ему отказывали в течение двух дней. Я говорила им, что Глен не ел и не пил, поэтому его органы могут отказать, но это никого не волновало", – цитирует Сабрину Фостер The Daily Beast.

Фостер не был избран на драфт НФЛ в 2013 году. В сезоне-2013/2014 он сыграл 12 матчей за "Нью-Орлеан Сейнтс", а в следующем сезоне – пять.

В августе 2015 года Гленн покинул команду из-за травм. В последние годы он работал агентом по недвижимости.

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