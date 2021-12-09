Его называли Суперфаном: скончался легендарный болельщик киевского "Динамо"

На момент смерти Парамону было 66 лет.

Скончался легендарный поклонник киевского "Динамо" Сергей Заборовский, более известный футбольной общественности как Парамон.

Об этом сообщает страница ультрас "Динамо" White Blue Team в Facebook.

Заборовский посетил первую игру с участием киевлян в далеком 1967 году против "Селтика" (1:1) и с тех пор пытался бывать на всех спортивных соревнованиях в Киеве.

Самый известный инцидент с участием Парамона произошел в 1/4 финала Лиги Европы после матча с "Брагой" (1:1), когда Заборовский выбежал на поле и толкнул арбитра матча. После этого Парамону было запрещено находиться в игровой зоне.

Причин смерти пока неизвестна. Около года тому назад легендарный фанат после падения провел два дня в коме. Это спровоцировало частичную потерю зрения, нарушение координации движений и приковало Парамона к инвалидной коляске.

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