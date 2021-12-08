Заря — Буде-Глимт: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Команда Виктора Скрипника может напоследок "хлопнуть дверью".

В четверг, 9 декабря , луганская "Заря" проведет матч заключительного, шестого, тура групповой стадии Лиги конференций против норвежского "Буде-Глимта".

Поединок состоится в Запорожье на "Славутиче-Арене". Стартовый свисток раздастся в 19:45 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

С турнирной точки зрения матч против "Буде-Глимта" для украинского коллектива не будет иметь никакого турнирного значения, ведь они уже точно останутся на третьей позиции в группе, которая не дает возможность продолжить борьбу в третьем по престижности еврокубке. Сейчас в активе "Зари" шесть очков;

"Буде-Глимт" в случае победы над луганчанами займет первое место и, как следствие, квалифицируется в 1/8 финала турнира. В случае ничьей или поражения норвежцам нужно будет смотреть на результат параллельной встречи, в которой померяются силами итальянская "Рома" и болгарский ЦСКА. Если там "волки" не победят, то "Буде-Глимт" завершит групповой этап лидером квартета;

В Норвегии "Буде-Глимт" разобрался с "Зарей" (3:1).

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