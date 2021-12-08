Зоря - Буде-Глімт: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Команда Віктора Скрипника може наостанок "грюкнути дверима".

У четвер, 9 грудня , луганська "Зоря" проведе матч заключного, шостого, туру групової стадії Ліги конференцій проти норвезького "Буде-Глімт".

Поєдинок відбудеться в Запоріжжі на "Славутич-Арені". Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї зустрічі.

Із турнірної точки зору матч проти "Буде-Глімт" для українського колективу на матиме жодного турнірного значення, адже вони вже точно залишаться на третій позиції в групі, яка не дає можливість продовжити боротьбу в третьому за престижністю єврокубку. Наразі в активі "Зорі" шість очок;

"Буде-Глімт" у разі перемоги над луганчанами посяде перше місце та, як наслідок, кваліфікується до 1/8 фіналу турніру. В разі нічиєї або поразки норвежцям потрібно буде дивитися на результат паралельної зустрічі, в якій поміряються силами італійська "Рома" та болгарський ЦСКА. Якщо там "вовки" не переможуть, то "Буде-Глімт" завершить груповий етап лідером квартету;

У Норвегії "Буде-Глімт" розібрався з "Зорею" (3:1).

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