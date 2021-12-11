В Санкт-Петербурге таксист зарезал ножом пассажира

Один клиент такси оказался в больнице.

В российском Санкт-Петербурге водитель такси напал с ножом на пассажиров.

Об этом со ссылкой на главное управление МВД в Санкт-Петербурге сообщают РосСМИ.

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Отмечается, что инцидент произошел вечером 10 декабря возле магазина на улице Ленсовета. Во время поездки между пассажирами и таксистом возник конфликт. Когда авто остановилось и клиенты вышли из салона, водитель их догнал и ранил ножом. Мужчина скрылся с места происшествия.

В результате один из пострадавших пассажиров скончался в больнице. Второй остается в тяжелом состоянии в медучреждении.

По предварительной информации, нападающим оказался 27-летний Джаббар Атакишиев. Полиция разыскивает мужчину. "Проводится проверка, направленная на установку деталей и розыск злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении правоохранителей.

Как сообщалось, в России школьник устроил стрельбу в школе. Подросток пронес охотничий карабин. Шестиклассника "успокоил" директор школы. В результате никто не пострадал, а подросток был задержан.

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