"Был злой": в России ученик устроил стрельбу в школе

"Был злой": в России ученик устроил стрельбу в школе

Парень хотел решить вопрос с одноклассницей.

В России школьник устроил стрельбу в школе. Подросток пронес охотничий карабин. Шестиклассника "успокоил" директор школы.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел в поселке Сарс под Пермью, где 12-летний ученик принес в школу родительскую "Сайгу" и успел дважды выстрелить.

В результате никто не пострадал, а сам подросток был задержан.

Полицейским он сказал, что был зол на одноклассников и учителей и принес карабин, чтобы "решить вопрос с одноклассницей".

Во время стрельбы в школе находились более 300 детей и 30 педагогов. Все самостоятельно покинули здание.

Напомним, что 20 сентября студент первого курса Пермского университета Тимур Бекмансуров пришел в свое учебное заведение с ружьем и устроил бойню. В результате стрельбы погибли 6 человек, еще 40 получили ранения.

Новости мира: в США произошла стрельба в городском баре - погибла 20-летняя девушка

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку