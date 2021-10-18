"Был злой": в России ученик устроил стрельбу в школе

Парень хотел решить вопрос с одноклассницей.
В России школьник устроил стрельбу в школе. Подросток пронес охотничий карабин. Шестиклассника "успокоил" директор школы.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Инцидент произошел в поселке Сарс под Пермью, где 12-летний ученик принес в школу родительскую "Сайгу" и успел дважды выстрелить.
В результате никто не пострадал, а сам подросток был задержан.
Полицейским он сказал, что был зол на одноклассников и учителей и принес карабин, чтобы "решить вопрос с одноклассницей".
Во время стрельбы в школе находились более 300 детей и 30 педагогов. Все самостоятельно покинули здание.
Напомним, что 20 сентября студент первого курса Пермского университета Тимур Бекмансуров пришел в свое учебное заведение с ружьем и устроил бойню. В результате стрельбы погибли 6 человек, еще 40 получили ранения.