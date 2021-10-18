Народные приметы, обряды и обычаи 18 октября

Если полевые мурашки сделали высокие кочки, то осень и весна будут дождевыми.

18 октября церковь и верующие чтят память мученицы Харитины, преподобных Дамиана, пресвитера, целителя, Иеремии и Матфея прозорливых, Печерских, в Ближних пещерах, священномученика Дионисия, епископа Александрийского, мученицы Мамелхвы Персидского, преподобного Григория Хандзойського.

18 октября: церковный праздник

Праздники Харит жила в Киликии около 303 года, во время правления императора Диоклетиана. Она была служанкой мужчине именем Клавдий. Спросив, она Харитиянка, Дометий отослал ее царю, чтобы тот послал служанку к нему для допроса. Клавдий не колебался в будущем мученическом подвиге его служанки, подавленное что потеряет Харитину, одел власяницу и плакал. Однако христианка, полна мужества, утешила его такими словами: "Мой государь, успокойся и не скорби, я буду принесена Всевышнему как благородная потерпевшая сторона через мои и твои грехи". Клавдий ей отвечал: "Роба Божия, вспомни меня в Царстве Небесном", — и повел на допрос.

Выставив себя пред судом, молодая девушка не имела никакого переживания, смело исповедовал Христа. Чтобы опорочить Харитину, ее коротко остригли, однако Священной мощью в нее снова выросло пышные волосы. Тогда палачи сняли шкуру с головы святой и положили на нее жарко угля, затем воткнули ей в грудь раскаленные крутила и факелами сожгли стороны, после этого бросили в море, привязав к шее тяжелый гранит.

Но Харит чудесным образом была освобождена и вновь предстала перед наместником, чтобы показать, как христианская вера сильнее всех пыток, которые он способен изобрести. Безжалостный палач отдал приказ вытащить ей зубы и подвергнуть новым пыткам, а позже велел дать святую бесславие, послав в разврат. Однако праздника попросила Бога освободить ее от данного испытания — и в тот момент Харит отошла к Всевышнему.

Святые мощи мученицы, брошенные в море, были удивительным образом вынесены на берег. Их взял и похоронил Клавдий.

18 октября: что категорически запрещено делать

Не спорьте со старше себя людьми.

18 октября: украинские народные приметы

Если полевые мурашки вытащили высокие кочки, то осень и весна будут дождевыми, с буйной водой.

Когда подушки гнезд в рыжих лесных муравьев толстые и крепко сложены, зима будет морозной, а пухлые — "сиротской".

Полевые мыши переселяются в человеческих жилища осенью — на суровую зиму, а весной — мокрое лето; если болотные мыши устраивают этаж кочек гнезда, на мокрую весну и частые наводнения.

18 октября: народные традиции

Ранее в народе называли "Харитины — первое полотно". С этого дня ткали полотно и катали шерсть на теплую обувь. Ощутимо сокращается световой день: "Быстро тает октябрьский день — не привяжешь за плетень". Если первый снег упал на мокрую землю — останется, а на сухую — скоро сойдет.

18 октября: что следует делать

наблюдать за природой,

молиться.

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