"Був злий": у Росії учень влаштував стрілянину в школі

Хлопець хотів вирішити питання з однокласницею.
У Росії школяр влаштував стрілянину в школі. Підліток проніс мисливський карабін. Шестикласника "вгамував" директор школи.
Про це повідомляє "Інтерфакс".
Інцидент стався в селищі Сарс під Перм'ю, де 12-річний учень приніс до школи батьківську "Сайгу" і встиг двічі вистрілити.
В результаті ніхто не постраждав, а сам підліток був затриманий.
Поліцейським він сказав, що був злий на однокласників і вчителів і приніс карабін, щоб "вирішити питання з однокласницею".
Під час стрілянини у школі перебували понад 300 дітей і 30 педагогів. Всі самостійно покинули будівлю.
Нагадаємо, що 20 вересня студент першого курсу Пермського університету Тимур Бекмансуров прийшов до свого навчального закладу з рушницею і влаштував бійню. В результаті стрілянини загинули 6 людей, ще 40 отримали поранення.