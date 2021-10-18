"Був злий": у Росії учень влаштував стрілянину в школі

"Був злий": у Росії учень влаштував стрілянину в школі

Хлопець хотів вирішити питання з однокласницею.

У Росії школяр влаштував стрілянину в школі. Підліток проніс мисливський карабін. Шестикласника "вгамував" директор школи.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Інцидент стався в селищі Сарс під Перм'ю, де 12-річний учень приніс до школи батьківську "Сайгу" і встиг двічі вистрілити.

В результаті ніхто не постраждав, а сам підліток був затриманий.

Поліцейським він сказав, що був злий на однокласників і вчителів і приніс карабін, щоб "вирішити питання з однокласницею".

Під час стрілянини у школі перебували понад 300 дітей і 30 педагогів. Всі самостійно покинули будівлю.

Нагадаємо, що 20 вересня студент першого курсу Пермського університету Тимур Бекмансуров прийшов до свого навчального закладу з рушницею і влаштував бійню. В результаті стрілянини загинули 6 людей, ще 40 отримали поранення.

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