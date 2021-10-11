У США сталася стрілянина в барі: є загиблі

У США сталася стрілянина в барі: є загиблі

Поліція затримала трьох чоловіків.

Американські правоохоронці затримали трьох осіб у зв'язку зі стріляниною в барі в місті Сент-Пол американського штату Міннесота.

Про це поліцейські повідомляють в сервісі мікроблогів Twitter.

Місцева влада заявила, що одна людина загинула, 14 постраждали в результаті стрілянини в барі.

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"Наші слідчі затримали трьох чоловіків, які були причетні до насильницької смерті і стрілянини сьогодні вранці", — йдеться в інформації поліцейського управління Сент-Пола в Twitter.

Зараз вони перебувають під вартою в лікарні, оскільки вони також постраждали в ході стрілянини. Коли їх випишуть, вони відправляться в тюрму, де чекатимуть рішення про звинувачення в злочинах.

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