В США произошла стрельба в баре: есть погибшие

В США произошла стрельба в баре: есть погибшие

Полиция задержала троих мужчин.

Американские правоохранители задержали трех человек в связи со стрельбой в баре в городе Сент-Пол американского штата Миннесота.

Об этом полицейские сообщают в сервисе микроблогов Twitter.

Местные власти заявили, что один человек погиб, 14 пострадали в результате стрельбы в баре.

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"Наши следователи задержали трех мужчин, которые были причастны к насильственной смерти и стрельбе сегодня утром", - говорится в информации полицейского управление Сент-Пола в Twitter.

Сейчас они находятся под стражей в больнице, поскольку они также пострадали в ходе стрельбы. Когда их выпишут, они отправятся в тюрьму, где будут ожидать решения об обвинении в преступлениях.

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