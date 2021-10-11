Гороскоп на 11 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 11 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют узнать больше о себе.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 11 октября 2021 рассказывает, что Тельцам светит счастливая звезда, а Девам стоит защищать свои позиции.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 11 октября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Пятерка кубков"

Вас может захватить разочарование. В отношениях может появиться образа. На работе остерегайтесь врагов.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Звезда"

Вам светит счастливая звезда. В любви ожидайте нечто большее. А на работе прокладывает свой путь.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Девятка мечей"

Вас ожидают испытания. Не утяжеляет все в отношениях. Не стремитесь большего на работе.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Паж кубков"

Проявляйте себя. В отношениях раскройте свой потенциал. На работе прислушайтесь к своим чувствам.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Верховная жрица"

Пусть вас ведет ваша интуиция. На работе овладейте свои внутренние стремления. А в отношениях — чувства.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Семерка жезлов"

Защищайте свои позиции. В отношениях не давайте себя в обиду. На работе смело двигайтесь вперед.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Паж пентаклей"

Завоевывайте то, что хотите получить. В любви пройдите испытания деньгами. На работе говорите о повышении.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Тройка кубков"

Празднуйте маленькие победы. В любви отправляйтесь на романтическое свидание. На работе не забывайте об успехах.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Дела улучшаются. В любви не оскорбляйте партнера или партнершу. А на работе действуйте по плану.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Иногда время идти дальше. Решите ситуацию с отношениями. На работе поймите, от чего вам надо избавиться.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Отшельник"

Найдите внутреннюю силу. В отношениях время побыть наедине. А на работе лучше взять отгул.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Двигайтесь вперед. В любви отправляйтесь навстречу новым победам. На работе прислушайтесь к чувствам.

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