Гороскоп на 11 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют узнать больше о себе.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 11 октября 2021 рассказывает, что Тельцам светит счастливая звезда, а Девам стоит защищать свои позиции.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 11 октября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Пятерка кубков"
Вас может захватить разочарование. В отношениях может появиться образа. На работе остерегайтесь врагов.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Звезда"
Вам светит счастливая звезда. В любви ожидайте нечто большее. А на работе прокладывает свой путь.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Девятка мечей"
Вас ожидают испытания. Не утяжеляет все в отношениях. Не стремитесь большего на работе.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Паж кубков"
Проявляйте себя. В отношениях раскройте свой потенциал. На работе прислушайтесь к своим чувствам.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Верховная жрица"
Пусть вас ведет ваша интуиция. На работе овладейте свои внутренние стремления. А в отношениях — чувства.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Семерка жезлов"
Защищайте свои позиции. В отношениях не давайте себя в обиду. На работе смело двигайтесь вперед.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Паж пентаклей"
Завоевывайте то, что хотите получить. В любви пройдите испытания деньгами. На работе говорите о повышении.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Тройка кубков"
Празднуйте маленькие победы. В любви отправляйтесь на романтическое свидание. На работе не забывайте об успехах.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Дела улучшаются. В любви не оскорбляйте партнера или партнершу. А на работе действуйте по плану.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Восьмерка кубков"
Иногда время идти дальше. Решите ситуацию с отношениями. На работе поймите, от чего вам надо избавиться.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Отшельник"
Найдите внутреннюю силу. В отношениях время побыть наедине. А на работе лучше взять отгул.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Двигайтесь вперед. В любви отправляйтесь навстречу новым победам. На работе прислушайтесь к чувствам.
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