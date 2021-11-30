Получил 18 пуль: в США расстреляли 14-летнего мальчика, ожидавшего автобус

Мальчик возвращался из школы домой. Нападавшие выпустили в его сторону 36 пуль, 18 из которых попали в ребенка.

В американском штате Пенсильвания застрелили 14-летнего мальчика, который возвращался из школы и ждал автобус на остановке в Филадельфии.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, 29 ноября, около 15:30 по местному времени, когда двое неизвестных открыли огонь и произвели по меньшей мере 36 выстрелов. По словам местных правоохранителей, в ребенка попали 18 пуль.

От полученных травм школьник скончался в больнице. По состоянию на вторник мотивы нападающих остаются неизвестными. В то же время полицейские допросили свидетелей из аптеки, расположенной неподалеку от места инцидента, а также получили запись с камеры видеонаблюдения.

Никаких обвинений пока не выдвигали, продолжается расследование. "Мы потеряли еще одну молодую жизнь из-за бессмысленного применения огнестрельного оружия — четвертого со вчерашнего дня, — заявила комиссар полиции Даниэль Аутло. — Хотя мы не можем вернуть тех, кого потеряли, Департамент полиции Филадельфии обеспечит полное расследование этих дел".

С начала года в Филадельфии зарегистрировали 508 убийств, что является самым высоким показателем с 1990 года и на 12% больше, чем в этот же период прошлого года. Более 30 погибших были младше 18 лет.

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