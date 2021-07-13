Получил 64 пули: в Чикаго застрелили рэпера, как только он вышел из тюрьмы

Получил 64 пули: в Чикаго застрелили рэпера, как только он вышел из тюрьмы

Всего за два дня в Чикаго огнестрельные ранения получили 40 человек.

В американском городе Чикаго, штат Иллинойс, в выходные в результате применения огнестрельного оружия погибли 11 человек, в том числе рэпер KTS Dre. Еще 29 жителей пострадали.

Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает Fox News.

Отмечается, что 31-летний местный рэпер Лондре Сильвестр получил 64 огнестрельных ранения в голову и другие части тела, как только вышел из тюрьмы.

Мужчину, обвиняемого в хранении оружия и сопротивлении полиции, отпустили с применением электронного мониторинга, однако дойти домой он не успел.

После атаки через улицу от тюрьмы округа Кук рэпера госпитализировали, однако врачи констатировали смерть.

Правоохранители рассказали, что стрельцы, количество которых до сих пор не установили, запрыгнули в несколько автомобилей и уехали в разные стороны.

60-летняя женщина, которая в момент нападения находилась рядом с Сильвестром, получила ранение в колено. Кроме того, во время стрельбы пострадала 30-летняя прохожая, которая получила травму подбородка.

В ряде других стрельб правоохранителям также не удалось задержать подозреваемых. Так, утром в субботу двое мужчин были серьезно ранены, когда неизвестный открыл огонь.

Позже днем на одной из автозаправок неизвестные начали стрельбу из автомобиля темного цвета, убив двух мужчин 33 и 20 лет.

В другой стрельбе смертельное ранение в грудь получил 39-летний мужчина. Погибший шел по улице, когда к нему подъехал светлый внедорожник со стрелком в салоне.

Как сообщалось, в США 19-летнего Ашина Трикарико подозревают в убийстве одного человека и ранении дюжины других во время полуторачасовой стрельбы в штате Аризона.

Мужчине, который устроил стрельбу в многоэтажке, объявили о подозрении в покушении на убийство

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