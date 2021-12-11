Обстрелы боевиков не прекращаются: ранен военнослужащий

Состояние раненого удовлетворительное.
С начала суток вооруженные формирования русской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня: есть раненый.
Об этом сообщается в вечерней сводке ООС 11 декабря.
В направлении Песчаного Луганщины оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Каменки боевики совершили обстрел из стрелкового оружия.
В сторону Катериновки вражеские войска открывали огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Его госпитализировали в медицинское учреждение. Медики оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное.
"Чтобы заставить противника прекратить обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", — говорится в своде штаба.
Как сообщалось, украинские военные могут сохранять паритет в медленной войне на истощение, которое продолжается в последние годы на Донбассе, но не устоят в случае полномасштабного вторжения России. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов.
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