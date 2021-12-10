Нет ресурсов: в разведке заявили, что Украина не выстоит перед полномасштабным вторжением РФ

По словам Кирилла Буданова, худший сценарий полномасштабного вторжения России — вражеские авиаудары и ракетные обстрелы, в том числе складов боеприпасов и позиций военных.
Украинские военные могут сохранять паритет в медленной войне на истощение, которая продолжается в последние годы на Донбассе, но не устоят в случае полномасштабного вторжения России.
Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов в интервью The New York Times.
"На этом этапе нам нужно быть объективным. Нет достаточных военных ресурсов для отражения полномасштабного нападения России без поддержки западных сил", — сказал Буданов.
По его словам, худший сценарий полномасштабного вторжения России — вражеские авиаудары и ракетные обстрелы, в том числе складов боеприпасов и позиций военных.
Тогда очень скоро ВСУ будут выведены из строя, а их руководство не сможет координировать оборону и обеспечить фронт. После этого, говорит Буданов, ответственность за то, чтобы вести бой, ляжет на полевых командиров.
"Они будут держаться, пока будут оружие и боеприпасы. Они смогут использовать то, что будут иметь при себе, но без резервов не сможет выстоять ни одна армия в мире", — убеждает разведчик.
Ранее Украина предоставила Пентагону список вооружений, которые до этого США нам не поставляли. В свою очередь глава Минобороны Резников предупредил Европу о катастрофических последствиях российского вторжения.
Напомним, украинская разведка заявила, что Кремль готовит нападение на Украину на начало 2022-го. О подготовке нового вторжения сообщают и международные партнеры и иностранные СМИ. Немецкая газета Bild опубликовала три фазы возможной войны Украины с Россией и карту предполагаемого нападения РФ.
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