Больная булимией Саша Бо рассекретила свой вес

Блогерша еще осенью призналась, что страдает булимией.
Популярная Instagram-блогерша Саша Бо, которая лечится от расстройства пищевого поведения, рассекретила свой вес.
Звезда в сторис на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует в нижнем белье. Кроме того, звезда предложила угадать ее вес. Как оказалось, Саша весит 55 кило.
Звезда даже подтвердила свои слова. Она показала видео, как становится на весы. Вес знаменитости подтвердился.
Заметим, о расстройстве пищевого поведения звезда Сети рассказала лично осенью. Пустовит громко разводится с мужем, блогером Игорем. По словам Саши, в войне за имущество он начал ее шантажировать, чтобы она подписала все документы и сменила фамилию. В частности, он угрожал тем, что расскажет, что у Бо булимия. Поэтому знаменитость первой призналась в своей проблеме.
Пока известно, что звезда лечится от булимии. Саша общается с психоаналитиком и специалистом по пищевому поведению. Кроме того, она прорабатывает свои проблемы.
Читайте также: