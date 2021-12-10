Больная булимией Саша Бо рассекретила свой вес

Блогерша еще осенью призналась, что страдает булимией.

Популярная Instagram-блогерша Саша Бо, которая лечится от расстройства пищевого поведения, рассекретила свой вес.

Звезда в сторис на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует в нижнем белье. Кроме того, звезда предложила угадать ее вес. Как оказалось, Саша весит 55 кило.

Вес Саши Бо / instagram.com/sashaabo

Звезда даже подтвердила свои слова. Она показала видео, как становится на весы. Вес знаменитости подтвердился.

Вес Саши Бо / instagram.com/sashaabo

Заметим, о расстройстве пищевого поведения звезда Сети рассказала лично осенью. Пустовит громко разводится с мужем, блогером Игорем. По словам Саши, в войне за имущество он начал ее шантажировать, чтобы она подписала все документы и сменила фамилию. В частности, он угрожал тем, что расскажет, что у Бо булимия. Поэтому знаменитость первой призналась в своей проблеме.

Пока известно, что звезда лечится от булимии. Саша общается с психоаналитиком и специалистом по пищевому поведению. Кроме того, она прорабатывает свои проблемы.

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