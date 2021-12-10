Хвора на булімію Саша Бо розсекретила свою вагу

Блогерка ще восени зізналася, що страждає на булімію.
Популярна Instagram-блогерка Саша Бо, яка лікується від розладу харчової поведінки, розсекретила свою вагу.
Так, зірка в сторіз на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото, на якому позує в спідній білизні. Окрім цього, зірка запропонувала вгадати її вагу. Як виявилося, Саша важить 55 кіло.
Зірка навіть підтвердила свої слова. Вона показала відео, як стає на ваги. Вага знаменитості підтвердилася.
Зауважимо, про розлад харчової поведінки зірка Мережі розповіла особисто восени. Пустовіт гучно розлучається із чоловіком, блогером Ігорем. Зі слів Саші, у війні за майно він почав її шантажувати, щоб вона підписала всі документи і змінила прізвище. Зокрема, він погрожував тим, що розповість, що у Бо булімія. Тому знаменитість першою зізналася у своїй проблемі.
Наразі відомо, що зірка лікується від булімії. Саша спілкується з психоаналітиком та спеціалістом з харчової поведінки. Окрім цього, вона пропрацьовує свої проблеми.
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