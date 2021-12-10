Хвора на булімію Саша Бо розсекретила свою вагу

Блогерка ще восени зізналася, що страждає на булімію.

Популярна Instagram-блогерка Саша Бо, яка лікується від розладу харчової поведінки, розсекретила свою вагу.

Так, зірка в сторіз на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото, на якому позує в спідній білизні. Окрім цього, зірка запропонувала вгадати її вагу. Як виявилося, Саша важить 55 кіло.

Вага Саші Бо / instagram.com/sashaabo

Зірка навіть підтвердила свої слова. Вона показала відео, як стає на ваги. Вага знаменитості підтвердилася.

Вага Саші Бо / instagram.com/sashaabo

Зауважимо, про розлад харчової поведінки зірка Мережі розповіла особисто восени. Пустовіт гучно розлучається із чоловіком, блогером Ігорем. Зі слів Саші, у війні за майно він почав її шантажувати, щоб вона підписала всі документи і змінила прізвище. Зокрема, він погрожував тим, що розповість, що у Бо булімія. Тому знаменитість першою зізналася у своїй проблемі.

Наразі відомо, що зірка лікується від булімії. Саша спілкується з психоаналітиком та спеціалістом з харчової поведінки. Окрім цього, вона пропрацьовує свої проблеми.

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