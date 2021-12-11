"Манчестер Юнайтед" насилу обіграв аустайдера АПЛ

"Манкуніанці" перемогли у фынальному матчі дня.

В рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" відправився у гості до "Норвіча" та добився мінімальної перемоги - 0:1.

Єдиний гол поєдинку забив на 75-й хвилині забив Кріштіану Роналду, який реалізував пенальті.

Команда Ральфа Рангніка набрала 27 очок і піднялася на п'яту сходинку АПЛ. "Норвіч" залишився на останній позиції.

У наступному турі "манкуніанці" зіграють із "Брентфордом". "Норвіч" зустрінеться з "Астон Віллою". Матчі відбудуться 14 грудня.

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