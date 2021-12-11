Хуже некуда: аутсайдер Ла Лиги установил антирекорд чемпионата

В последний раз "Леванте" выигрывал в апреле.
В рамках 17-го тура чемпионата Испании "Леванте" в упорной перестрелке уступил "Эспаньолу" – 3:4.
Для команды из Валенсии этот поединок стал 25-м матчем без побед в испанском первенстве.
По информации OptaJose, это рекордная серия истории турнира.
В последний раз "Леванте" одержал победу в Примере еще в апреле, минимально обыграв "Эйбар".
- После 17 туров Ла Лиги "Леванте" расположился на последней строчке турнирной таблицы с 8 очками.
- "Эспаньол" находится на девятой позиции, имея 23 очка в активе.
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