Такой непогоды не видели 20 лет: север Испании страдает от рекордных паводков

Такой непогоды не видели 20 лет: север Испании страдает от рекордных паводков

По меньшей мере, один погибший.

Мощный шторм Барра затопил север Испании.

Об этом рассказали в ТСН.19:30 11 декабря.

Такого ненастья здесь не видели 20 лет. Погиб по меньшей мере один человек – это фермер, чей сарай завалил схождением почвы.

Больше всего страдают Наварра и страна Басков. Две самые большие в регионе реки вышли из берегов, затопив сразу несколько городов. Кое-где вода доходит до крыш. Идет эвакуация. Ситуация осложняется ливнями и снегом. В 11 регионах Испании объявили о погодной опасности.

Новости мира: шторм "Барра" затопил север Испании

Как сообщалось, Испанию накрыло снегом : метель налетела на минимум десять регионов. Чуть ли не больше досталось Жирони. Водителям вьюги там прибавили хлопот. Десятки транспортных средств оказались заблокированными под заносами. На дорогах образовались пробки.

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