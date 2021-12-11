Такої негоди не бачили 20 років: північ Іспанії потерпає від рекордних паводків

Такої негоди не бачили 20 років: північ Іспанії потерпає від рекордних паводків

Щонайменше один загиблий.

Потужний шторм "Барра" затопив північ Іспанії.

Про це розпповіли у ТСН.19:30 11 грудня.

Такої негоди тут не бачили 20 років. Загинула щонайменше одна людина – це фермер, чий сарай завалило сходженням ґрунту.

Найбільше потерпають Наварра та країна Басків. Дві найбільші в регіоні річки вийшли з берегів, затопивши одразу кілька міст. Подекуди вода доходить до дахів. Триває евакуація. Ситуація ускладнюється зливами та снігом. Наразі в 11 регіонах Іспанії оголосили про погодну небезпеку.

Новини світу: шторм "Барра" затопив північ Іспанії

Як повідомлялося, Іспанію накрило снігом: хурделиця налетіла на щонайменше десять регіонів. Чи не найдужче дісталося Жироні. Водіям хуртовини там додали клопоту. Десятки транспортних засобів опинилися заблокованими під заметами. На дорогах утворилися затори.

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