Зима 2021: рекомендації астрологині на 12-14 грудня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися у неділю, понеділок та вівторок.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Вітрок.

Дві планети сонячної системи змінюють знак свого перебування: Меркурій входить у манірний і розважливий знак Козорога, а Марс — у химерний, але відкритий і довірливий знак Стрільця.

Як це позначиться на нас? Меркурій у Козорозі поверне нас від витання у хмарах на грішну землю, змусивши вирішувати питання, пов'язані з професією, кар'єрою та фінансами. На роботі бажано займатися лише справою, відмовившись від безглуздих занять та порожньої балаканини. Взагалі, спілкуватися в цей час ми будемо тільки у справі, а відверті та ділитися секретами ніхто не стане.

Марс у Стрільці вирветься нарешті на свободу — покровитель знака, всесильний Юпітер, дасть йому таку можливість. Це час наполеонівських планів, коли можна замахуватися на багато чого – і майже всього запланованого вдасться досягти, оскільки Марс – це ще й приплив енергії, яка дозволить зрушити гори.

У цей час також можна – і потрібно – створювати спільні підприємства, та й просто співпрацювати з іноземними партнерами, а результатом такої діяльності стане приплив валюти, якою необхідно розпорядитися практично і розумно, а також з огляду на перспективу. Гарний час для початку виборчої кампанії, проведення мітингів та публічних дискусій. Головне, у всьому знати міру — не братися за всі справи без розбору, економно витрачати сили.

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