"Верес" і "Рух" завершили рік нічиєю

"Верес" і "Рух" завершили рік нічиєю

Команди обмінялися голами.

В рамках 18-го туру української Прем'єр-ліги "Верес" і "Рух" перед тим, як піти на зимову паузу, зіграли внічию - 1:1.

Рівненський клуб вийшов уперед на 62-й хвилині завдяки голу Сергія Панасенка. Нічию львівській команді приніс Юрій Климчук, який реалізував пенальті за вісім хвилин до кінця основного часу матчу.

Команда Юрія Вірта набрала 23 очки та займає восьме місце турнірної таблиці УПЛ у режимі реального часу. Обійти рівнян ще може "Колос". "Рух" залишився на 11 позиції.

Після паузи "Верес" відновить чемпіонат матчем проти "Ворскли". "Рух" у лютому має зустрітися з "Колосом".

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