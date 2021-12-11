"Верес" і "Рух" завершили рік нічиєю

Команди обмінялися голами.
В рамках 18-го туру української Прем'єр-ліги "Верес" і "Рух" перед тим, як піти на зимову паузу, зіграли внічию - 1:1.
Рівненський клуб вийшов уперед на 62-й хвилині завдяки голу Сергія Панасенка. Нічию львівській команді приніс Юрій Климчук, який реалізував пенальті за вісім хвилин до кінця основного часу матчу.
- Команда Юрія Вірта набрала 23 очки та займає восьме місце турнірної таблиці УПЛ у режимі реального часу. Обійти рівнян ще може "Колос". "Рух" залишився на 11 позиції.
- Після паузи "Верес" відновить чемпіонат матчем проти "Ворскли". "Рух" у лютому має зустрітися з "Колосом".
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