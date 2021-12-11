"Верес" и "Рух" завершили год ничьей

"Верес" и "Рух" завершили год ничьей

Команды обменялись голами.

В рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги "Верес" и "Рух" перед тем, как пойти на зимнюю паузу, сыграли вничью – 1:1.

Ровенский клуб вышел вперед на 62-й минуте благодаря голу Сергея Панасенко. Ничью львовской команде принес Юрий Климчук, реализовавший пенальти за восемь минут до конца основного времени матча.

Команда Юрия Вирта набрала 23 очка и занимает восьмое место турнирной таблицы УПЛ в режиме реального времени. Обойти ровенчан еще может "Колос". "Движение" осталось на 11 позиции.

После паузы "Верес" возобновит чемпионат матчем против "Ворсклы". "Движение" в феврале должно встретиться с "Колосом".

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