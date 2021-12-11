На кілька американських штатів налетів торнадо: є загиблі (відео)

На кілька американських штатів налетів торнадо: є загиблі (відео)

Від негоди потерпіли чотири штати.

На кілька штатів Сполучених Штатів налетів сильний торнадо.

Про це з посиланням на метеорологів повідомляє Associаted Press.

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Національна метеорологічна служба США випустила попередження про загрозу торнадо для Арканзасу, Теннессі, Міссурі, Іллінойсу.

У результаті негоди є загиблі. Троє американців загинули у Теннессі. Одна людина загинула в будинку для людей похилого віку в Арканзасі. Зазначається, що жертви негоди можуть бути у штаті Кентуккі.

Рятувальники також повідомляють, що рупа робітників була заблокована на складі Amazon в Іллінойсі після обвалення даху. Чи є там загиблі, наразі точно не відомо.

Як повідомлялося, Техас накрив потужний торнадо: потерпіло кілька людей. Найбільше потерпіло місто Дьюівілл. Негода принесла багато руйнувань. В результаті негоди є постраждалі.

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