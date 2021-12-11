У Житомирі в нічному клубі сталася бійка з стріляниною

У Житомирі в нічному клубі сталася бійка з стріляниною

Стрілянина відбулася в нічному клубі "Маямі".

У ніч проти 11 грудня в одному з клубів Житомира сталася бійка, яка закінчилася стріляниною.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Житомирської області.

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Зазначається, що патрульні отримали повідомлення про інцидент в закладі на вулиці Перемоги. Копи, які прибули на виклик, затримали особу, яка стріляла. "Предмет, схожий на зброю, набої та відстріляні гільзи поліцейські вилучили у присутності понятих", - йдеться у повідомленні.

До слова, видання Житомир.info пишн, що стрілянина відбулася в нічному клубі "Маямі".

Виявилося, що зловмисником виявився 45-річний мешканець Нової Каховки. Крім того, його розшукує каховська поліція за вчинення злочину за статтею "хуліганство".

Як повідомлялося, у Краматорську Донецької області чоловік стріляв з пістолета у магазині, бо продавчиня відмовилася продавати йому алкоголь. Шокована жінка виконала вимогу чоловіка. Коли на місці працювали правоохоронці ,до магазину повернувся озброєний покупець. Поліцейські вилучили у нього пістолет, за попередніми даними, стартовий.

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