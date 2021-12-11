В Житомире в ночном клубе произошла потасовка со стрельбой

В Житомире в ночном клубе произошла потасовка со стрельбой

Стрельба состоялась в ночном клубе "Майами".

В ночь на 11 декабря в одном из клубов Житомира произошла потасовка, которая закончилась стрельбой.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.

Отмечается, что патрульные получили уведомление об инциденте в заведении на улице Победы. Копы, прибывшие на вызов, задержали стрелявшего. "Предмет, похожий на оружие, патроны и отстрелянные гильзы, полицейские изъяли в присутствии понятых", — говорится в сообщении.

К слову, издание Житомир.info пышн, что стрельба произошла в ночном клубе "Майами".

Оказалось, что злоумышленником оказался 45-летний житель села Новая Каховка. Кроме того, его разыскивает каховская полиция за совершение преступления по статье "хулиганство".

Как сообщалось, в Краматорске Донецкой области мужчина стрелял из пистолета в магазине, потому что продавщица отказалась продавать ему алкоголь. Шокированная женщина выполнила требование мужчины. Когда на месте работали правоохранители, в магазин вернулся вооруженный покупатель. Полицейские изъяли у него пистолет, по предварительным данным, стартовый.

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