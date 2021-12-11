В Житомире в ночном клубе произошла потасовка со стрельбой

Стрельба состоялась в ночном клубе "Майами".
В ночь на 11 декабря в одном из клубов Житомира произошла потасовка, которая закончилась стрельбой.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.
Отмечается, что патрульные получили уведомление об инциденте в заведении на улице Победы. Копы, прибывшие на вызов, задержали стрелявшего. "Предмет, похожий на оружие, патроны и отстрелянные гильзы, полицейские изъяли в присутствии понятых", — говорится в сообщении.
К слову, издание Житомир.info пышн, что стрельба произошла в ночном клубе "Майами".
Оказалось, что злоумышленником оказался 45-летний житель села Новая Каховка. Кроме того, его разыскивает каховская полиция за совершение преступления по статье "хулиганство".
Как сообщалось, в Краматорске Донецкой области мужчина стрелял из пистолета в магазине, потому что продавщица отказалась продавать ему алкоголь. Шокированная женщина выполнила требование мужчины. Когда на месте работали правоохранители, в магазин вернулся вооруженный покупатель. Полицейские изъяли у него пистолет, по предварительным данным, стартовый.
Читайте также:
- В Днепре сгорел автомобиль, внутри которого стоял автомат с дистанционным управлением
- Попал в одноклассника: в Мелитополе подросток в школе устроил стрельбу "ради прикола"
- Стрельба и резня в Кривом Роге: в полиции открыли уголовное производство и задержали подозреваемого