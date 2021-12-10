Вулкан на Канарах поступово вщухає: людям дозволяють повернутися додому

Затишшя настало кілька днів тому.

Виверження вулкана на іспанському острові Ла-Пальмі поступово вщухає, а тому деяким евакуйованим мешканцям дозволили повернутися до своїх домівок.

Про це повідомляє видання El Pais.

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Зокрема, йдеться про мешканців населеного пункту Лос-Льянос-де-Арідані. З початком виверження булкана пересилили близько 600 мешканців острова. Здебільшого люди живуть у готелях чи у родичів.

Затишшя настало кілька днів тому. Фахівці кажуть, що потоки лави стали менш інтенсивними. Деякі з них зовсів решта не торкаються нових територій. Спеціалісти фіксують менше підземних поштовхів. Втім, про завершення активної фази виверження говорити рано.

Más imágenes del avance de la colada de lava en el cantil desde el mirador de Las Hoyas a las 9.50 hora canaria / More images of the advance of the lava flow in the cliff from the Las Hoyas viewpoint at 9.50 am Canarian time pic.twitter.com/Bdg9VpWNSh — INVOLCAN (@involcan) December 8, 2021

Más imágenes del avance de la colada de lava en el cantil desde el mirador de Las Hoyas a las 9.50 hora canaria / More images of the advance of the lava flow in the cliff from the Las Hoyas viewpoint at 9.50 am Canarian time pic.twitter.com/Bdg9VpWNSh — INVOLCAN (@involcan) December 8, 2021

Нагадаємо, вулкан прокинувся на іспанськосу острові 20 вересня. Влада підвищила рівень загрози до оранжевого. Перекрито регіональні дороги. Почалася евакуація людей. Загалом ріки розпеченої лави випалили майже 800 гектарів землі - переважно це фермерські угіддя. Особливо постраждали бананові та авокадові плантації. Раніше подібне відбувалося в 1971 році.

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