На іспанському острові прокинувся вулкан: стовпи диму і потоки лави

Розпочалася евакуація людей.
З'явилися кадри з виверженням вулкана Тенегія на іспанському острові Пальма в Атлантичному океані.
Фото представляє Associated Press.
На кадрах видно стовпи диму, що підіймається з-за гори і викид лави.
Si. Pero no por mucho tiempo #Lapalmaerupcion https://t.co/qehRxvxOqj pic.twitter.com/AOsRqTz9OO— INVOLCAN (@involcan) September 19, 2021
Зауважимо, що про початок виверження повідомив вулканологічний інститут Канарських островів в сервісі мікроблогів Twitter. Влада підвищила рівень загрози до оранжевого. Перекрито регіональні дороги. Почалася евакуація людей з обмеженою рухливістю.
Раніше подібне відбувалося в 1971 році.
Video made by our colleague María Asensio who is at one of the lava flows of the eruption ... goosebumps #LaPalmaeruption pic.twitter.com/XlFIOMQ1bi— INVOLCAN (@involcan) September 19, 2021
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес не поїде в Нью-Йорк, він відвідає Канарські острови, де вивергається вулкан на острові Пальма. Про це інформує газета Mundo.
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