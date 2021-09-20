На іспанському острові прокинувся вулкан: стовпи диму і потоки лави

На іспанському острові прокинувся вулкан: стовпи диму і потоки лави

Розпочалася евакуація людей.

З'явилися кадри з виверженням вулкана Тенегія на іспанському острові Пальма в Атлантичному океані.

Фото представляє Associated Press.

Виверження вулкану на іспанському острові (9 фото)

На кадрах видно стовпи диму, що підіймається з-за гори і викид лави.

Зауважимо, що про початок виверження повідомив вулканологічний інститут Канарських островів в сервісі мікроблогів Twitter. Влада підвищила рівень загрози до оранжевого. Перекрито регіональні дороги. Почалася евакуація людей з обмеженою рухливістю.

Раніше подібне відбувалося в 1971 році.

Video made by our colleague María Asensio who is at one of the lava flows of the eruption ... goosebumps #LaPalmaeruption pic.twitter.com/XlFIOMQ1bi — INVOLCAN (@involcan) September 19, 2021

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес не поїде в Нью-Йорк, він відвідає Канарські острови, де вивергається вулкан на острові Пальма. Про це інформує газета Mundo.

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