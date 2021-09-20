Стало відомо, коли Зеленський зустрінеться з Дудою: названа дата

Стало відомо, коли Зеленський зустрінеться з Дудою: названа дата

21 вересня у Дуди запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та іншими главами держав.

Під час 76-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй відбудеться зустріч президентів України, Польщі, Молдови та прем'єр-міністра Грузії.

Про це інформує офіційний сайт президента Польщі.

Згідно з графіком польського лідера, 21-24 вересня 2021 президент Польщі Анджей Дуда з дружиною відвідають США.

У перший день візиту — 21 вересня ввечері у Дуди запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, президентом Республіки Молдова Майєю Санду і прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі.

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