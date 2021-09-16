"Ми Європа, а не клуб для обраних": Дуда виступив за вступ України до ЄС

"Ми Європа, а не клуб для обраних": Дуда виступив за вступ України до ЄС

За його словами, в Польщі є консенсус з приводу вступу України до ЄС.

Президент Польщі Анджей Дуда виступає за вступ України до Європейського союзу. На його думку, ЄС повинен продемонструвати, що не є клубом для обраних.

За його словами, Євросоюз не викликає довіри, якщо не надає можливість вступу тим партнерам, які роблять зусилля з модернізації і хочуть приєднатися до ЄС, повідомляє РБК-Україна.

"Тому я говорю про розширення. Ми Європа, континент, а не клуб для обраних. Ми повинні бути відкриті для інших європейських країн, для тих, які вже проводять реформи для вступу до ЄС", - заявив Дуда на неформальній зустрічі президентів парламентських і напівпрезидентських країн-учасниць ЄС.

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Він підкреслив, що на сьогодні "залізна завіса" зроблена не з заліза, а з митних бар'єрів, візових обмежень і відсутності перспектив членства.

"І я кажу це відкрито: в безпосередній близькості від нас є європейські країни, які повинні бути частиною нашої спільноти. Нещодавно я був у Молдові з нагоди 30-річчя незалежності. Я бачив там молодих людей, які з ентузіазмом ставляться до зміни своєї країни. Всі ми бачили Україну в 2014 році, де молоді патріоти і демократи загинули на барикадах за свою країну, щоб одного разу увійти до європейського співтовариства", - додав Дуда.

Він також зазначив, що в Польщі є консенсус з приводу вступу України до ЄС, і навіть через 10-15 років інший польський президент "буде говорити те ж саме, поки це питання не просунеться вперед".

Нагадаємо:

Чинна президентка Естонії Керсті Кальюлайд під час форуму YES-Brainstorming заявила, що попереду в України ще багато років роботи для наближення до членства у Європейському Союзі . Наразі Київ - "на відстані кількох світлових років" від виконання Копенгагенських критеріїв і членства у ЄС.

. Наразі Київ - "на відстані кількох світлових років" від виконання Копенгагенських критеріїв і членства у ЄС. Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ЄС не тримати Україну на гачку реформ. Водночас, він уточнив, що не виступає проти проведення реформ в країні. За його словами, настав час визнати, що приєднання до ЄС пов’язане не лише з реформами.

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