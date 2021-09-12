Україну відділяють від Єврсоюзу "світлові роки" – президентка Естонії

Керсті Кальюлайд нагадала, що для членства в ЄС Україна має спочатку виконати Копенгагенські критерії.

Попереду в України ще багато років роботи для наближення до членства у Європейському Союзі. Наразі Київ - "на відстані кількох світлових років" від виконання Копенгагенських критеріїв і членства у ЄС. Про це заявила чинна президентка Естонії Керсті Кальюлайд під час форуму YES-Brainstorming.

"Усі прогнози базуються від попереднього досвіду", - пояснила вона.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", Керсті Кальюлайд нагадала, що для членства в ЄС Україна має спочатку виконати Копенгагенські критерії.

"На жаль, за 5 років я не побачила наближення України до виконання Копенгагенських критеріїв",- додала вона.

Керсті Кальюлайд також згадала про проблеми естонських інвесторів в Україні.

"Є компанія, яка дійшла до європейського правосуддя, але їй це не допомогло. А нещодавно я дізналася про компанію, яка наближалася до дуже серйозної угоди в України, але до них прийшов адвокат (не буду казати кого він представляв), і заявив, що для прискорення угоди їм треба поділитися частиною своїх акцій",- розповіла вона.

"Тому коли питають, чому Україна досі не в ЄС, то відповідь, на мій погляд, очевидна",- наголосила Кальюлайд.

Водночас президентка Естонії запевнила, що завжди була прихильницею членства у ЄС таких країн, як Україна, Грузія чи Молдова.

"Багато років я казала вашим олігархам: наближення до ЄС збільшить вартість ваших активів. На жаль, мені не вдалося достукатися до них – тому я користуюся можливістю ще раз повторити це. Можливо, одного дня станеться диво і вони почують цей меседж – тоді Україна почне наближатися до ЄС", - підсумувала Керсті Кальюлайд.

Нагадаємо, Парламент Естонії з другої спроби обрав Алара Каріса на посаду президента Естонії. Тож від жовтня Керсті Кальюлайд на посаді президента замінить 63-річний Алар Каріс, який перед цим очолював Національний музей Естонії.

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