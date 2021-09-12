Украину отделяют от Еврсоюза "световые годы" — президент Эстонии

Керсти Кальюлайд напомнила, что для членства в ЕС Украина должна сначала выполнить Копенгагенские критерии.

Впереди у Украины еще много лет работы для приближения к членству в Европейском Союзе. Сейчас Киев — "на расстоянии нескольких световых лет" от выполнения Копенгагенских критериев и членства в ЕС. Об этом заявила действующая президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время форума YES-Brainstorming.

"Все прогнозы базируются от предыдущего опыта", — пояснила она.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", Керсти Кальюлайд напомнила, что для членства в ЕС Украина должна сначала выполнить Копенгагенские критерии.

"К сожалению, за 5 лет я не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев", — добавила она.

Керсти Кальюлайд также вспомнила о проблемах эстонских инвесторов в Украине.

"Есть компания, которая дошла до европейского правосудия, но ей это не помогло. А недавно я узнала о компании, которая приближалась к очень серьезной сделке в Украине, но к ним пришел адвокат (не буду говорить кого он представлял), и заявил, что для ускорения сделки им надо поделиться частью своих акций", — рассказала она.

"Поэтому когда спрашивают, почему Украина до сих пор не в ЕС, то ответ, на мой взгляд, очевиден", — отметила Кальюлайд.

В то же время президент Эстонии заверила, что всегда была поклонницей членства в ЕС таких стран, как Украина, Грузия или Молдова.

"Много лет я говорила вашим олигархам: приближение к ЕС увеличит стоимость ваших активов. К сожалению, мне не удалось достучаться до них — поэтому я пользуюсь возможностью еще раз повторить это. Возможно, однажды произойдет чудо и они услышат этот месседж — тогда Украина начнет приближаться к ЕС ", — подытожила Керсти Кальюлайд.

Напомним, Парламент Эстонии со второй попытки избрал Алара Кариса на пост президента Эстонии. Поэтому с октября Керсти Кальюлайд на посту президента заменит 63-летний Алар Карис, который перед этим возглавлял Национальный музей Эстонии.

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