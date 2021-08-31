Парламент Эстонии со второй попытки избрал нового президента

Парламент Эстонии со второй попытки избрал нового президента

За кандидатуру Алара Кариса отдали 72 голоса из 68 необходимых. Восемь бюллетеней были заполнены, ни один не признали недействительным.

Парламент Эстонии со второй попытки избрал Алара Кариса на должность президента Эстонии.

Об этом сообщает ERR.

Отмечается, что Карис изначально был единственным кандидатом на пост президента, выдвинутым коалиционными партиями — Партией реформ и Центристской партией.

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В первом раунде голосования (из трех возможных), который состоялся 30 августа, ему не хватило пять голосов до 2/3 от общего количества. Коалиционные политсилы вместе имеют лишь 59 голосов.

63-летний Алар Карис по образованию биолог (молекулярная генетика), ранее был государственным контролером, ректором Университета естественных наук и Тартуского университета, а с октября 2017 возглавляет Национальный музей Эстонии. Карис никогда не входил ни в одну политическую партию, что считается его преимуществом.

Напомним:

31 августа в Эстонии на внеочередной сессии парламента во вторник состоялся второй тур выборов президента. Решение об этом приняла Республиканская избирательная комиссия после прошедшего в понедельник первого тура тайного голосования, на котором единственный кандидат в президенты директор Национального музея Эстонии Алар Карис не смог набрать необходимого для избрания числа голосов парламентариев. Для избрания необходимо было набрать не менее двух третей голосов депутатов или не менее 68 из 101. За Кариса проголосовали 63 депутата, 16 депутатов сдали незаполненные избирательные бюллетени.

Решение об этом приняла Республиканская избирательная комиссия после прошедшего в понедельник первого тура тайного голосования, на котором единственный кандидат в президенты директор Национального музея Эстонии Алар Карис не смог набрать необходимого для избрания числа голосов парламентариев. Для избрания необходимо было набрать не менее двух третей голосов депутатов или не менее 68 из 101. За Кариса проголосовали 63 депутата, 16 депутатов сдали незаполненные избирательные бюллетени. Ранее о готовности выдвинуть свою кандидатуру на второй пятилетний должностной срок заявила нынешняя президент Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid), а также экс-спикер парламента Хенн Пиллуаас (Henn Polluaas), известный своими антироссийскими выступлениями, который не поддерживает ратификацию эстонско-российского пограничного договора и требует передать Эстонии часть российских земель в Псковской и Ленинградской областях.

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