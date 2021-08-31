Пассажиры не спали всю ночь: поезд "Одесса-Харьков" атаковали тараканы (видео)

Насекомые ползали по вагону.

Пассажиры поезда, следовавшего из Одессы в Харьков, стали свидетелями, как по людям ползают тараканы. Насекомые оккупировали вагон и ползают повсюду.

Видео появилось в Телеграмм-канале "Одесcа INFO".

Также читайте Проснулась от боли: школьнице ночью в ухо залез таракан

Пассажиры заметили, что тараканы ползают по всему вагону. Они пытались съесть мотылька. Тараканы были и на полу, и на стенах, и на людях, которые спали на матрасах.

По словам пассажиров, которые снимали тараканов на видео, из-за насекомых они не смогли уснуть всю ночь.

Накануне украинская певица TAYANNA пожаловалась на порядок в поезде. В ее купе были тараканы, жуки, плесень и пыль.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку