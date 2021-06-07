Проснулась от боли: школьнице ночью в ухо залез таракан

Дети особенно чувствительны к таким случаям, ведь спят крепче, чем взрослые.

Школьнице в ухо залез таракан. Впрочем, насекомое попало в ухо не на улице, а дома. Сначала в ухе был свист, а затем оно начало болеть.

Чем закончилась история и как вести себя в таких ситуациях, рассказали в сюжете Сніданку з 1+1.

Лере десять лет. Девочка ходит в школу, обожает петь и рисовать. Месяц назад после активного дня вечера легла спать, но в 03:00 ее разбудила боль в ухе. "Мама дала мне полотенце и даже полотенце с солью, чтобы я положила под ухо", — вспоминает она.

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Уснула девочка только под утро, вспоминает мама Елена. Утром у ребенка снова появилась сильная боль, а потому они поехали к врачу. Оказалось, что в ухо Леры залез таракан. "Часть насекомые достали пинцетом, а вторую часть вымывали уколом. Таракан залез очень глубоко", — вспоминает женщина.

Мама девочки очень удивлена, откуда в чистой квартире мог взяться таракан. Детский лор Елена Савкина говорит: дети особенно чувствительны к таким случаям, ведь спят крепче, чем взрослые. Чаще всего детские уши врач спасает от пауков и тараканов. Бывают такие ситуации с детьми на улице, в детских садах и дома. Обезопасить себя можно только одним способом: "Если все же запланировали отдых где-то на природе, то желательно иметь с собой беруши или самостоятельно сделать — маленький кусочек ваты положить в уши".

Если появилось ощущение, что что-то попало в ухо, то надо капнуть несколько капель оливкового или подсолнечного масла, советует медик. Так насекомое удастся убить, но потом нужно ехать в больницу. Специалисты отмечают: в коем случае не стоит пытаться достать насекомое собственными руками. Если терпеть и тянуть, то можно получить воспаление и даже потерять слух.

Таракан в ухе 10-летней девочки: как доставали и что делать в подобной ситуации

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