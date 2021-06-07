Прокинулася від болю: школярці вночі у вухо заліз тарган

Діти особливо чутливі до таких випадків, адже сплять міцніше, ніж дорослі.

Школярці у вухо заліз тарган. Утім, комаха потрапила у вухо не на вулиці, а вдома. Спочатку у вусі був свист, а потім воно почало боліти.

Чим закінчилася історія та як поводитися у таких ситуаціях, розповіли у сюжеті Сніданку з 1+1.

Лері десять років. Дівчинка ходить до школи, обожнює співати та малювати. Місяць тому після активного дня вечора лягла спати, але о 03:00 її розбудив біль у вусі. "Мама дала мені рушник і навіть рушничок з сіллю, щоб я поклала під вухо", - згадує вона.

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Заснула дівчинка лише під ранок, пригадує мама Олена. Зранку у дитини знову з'явився сильний біль, а тому вони поїхали до лікаря. Виявилося, що у вухо Лери заліз тарган. "Частину комахи дістали пінцетом, а другу частину вимивали уколом. Тарган заліз дуже глибоко", - згадує жінка.

Мама дівчинки дуже здивована, звідки у чистій квартирі міг взятися тарган. Дитячий лор Олена Савкіна каже: діти особливо чутливі до таких випадків, адже сплять міцніше, ніж дорослі. Найчастіше дитячі вуха лікарка рятує від павуків і тарганів. Трапляються такі ситуації з малюками на вулиці, у дитячих садках і вдома. Убезпечити себе можна лише одним способом: "Якщо все ж таки запланували відпочинок десь на природі, то бажано мати з собою беруши або самостійно зробити - маленький шматочок вати покласти до вуха".

Якщо з'явилося відчуття, що щось потрапило у вухо, то треба капнути декілька крапель оливкової чи соняшникової олії, радить медикиня. Так комаху вдасться вбити, але потім потрібно їхати до лікарні. Фахівці наголошують: у жодному разі не варто намагатися дістати комаху власноруч. Якщо терпіти та зволікати, то можна отримати запалення і навіть втратити слух.

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