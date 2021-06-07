У поліції кажуть, що підозрюваний у вбивстві раніше вже був судимий.

У Дніпрі чоловік через ревнощі до смерті побив 52-річну жінку. Тіло загиблої з багатьма пошкодженнями знайшла її сестра.

Як стало відомо, трагедія сталася в одному із приватних будинків на вулиці Лавандовій. На місці правоохоронці встановили, що конфлікт розгорівся на тлі ревнощів. Не впоравшись з емоціями, чоловік побив жінку. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.



“Попередньо, під час конфлікту 39-річний колишній знайомий потерпілої завдав їй тілесні ушкодження, від яких жінка загинула. Чоловіка затримали. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (“Умисне вбивство”) КК України”, — розповіла ТСН.ua пресофіцерка Дніпровського відділення поліції Аліна Стадник.



Вона також підкреслила, що раніше чоловік вже був судимий. За скоєний злочин йому загрожує до 15 років в'язниці.



Нагадаємо, в Дніпрі пройшла акцію на підтримку жінки, яка вбила домашнього тирана. Учасники впевнені — вбивства б не сталося, якби компетентні органи вчасно відреагували на заяви жінки про сімейну агресію.

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