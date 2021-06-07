Під Одесою згорів прогулянковий катер: є постраждалий

Потерпілий у медзакладі.

В Одеській області в місті Білгород-Дністровський на причалі лиману загорівся катер. У результаті пожежі судно вигоріло вщент зсередини.

Про це повідомили у ДСНС.

Загорівся прогулянковий катер 7 червня. Вогонь охопив плавзасіб вранці, о 9:46. У результаті пожежі одна людина постраждала. Потерпілого ушпиталили до медичного закладу.

Пожежу загасили за пів години, о 10:24. Причина загоряння невідомо, її встановлюють.

Загалом ліквідовували займання 12 вогнеборців, залучали три одиниці техніки.

Також читайте В Одесі моряк стрибнув в море з борту судна, бо хотів отримати страховку

Нагадаємо, торік влітку столичні правоохоронці затримали чоловіка, який плив катером по Десенці і протаранив міст.

Як повідомлялося, баржа, яка перевозила щебінь, затонула на Запоріжжі.

А у Чорному морі поблизу селища Джубга Краснодарського краю Росії перекинулося прогулянкове судно. Унаслідок інциденту загинули двоє людей.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання