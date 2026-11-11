Як правильно вибрати стиглий гранат і не помилитися

Гранат / © Associated Press

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Гранат — смачний і корисний фрукт, проте знайти на прилавках справді стиглий і соковитий плід буває непросто.

Обираючи гранат на ринку або в магазині, звертайте увагу на його форму, радять на сайті Каліфорнійського Університету.

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Придивіться до шкірки, тому що це один з важливих критеріїв вибору. Загалом колір може варіюватися, залежно від сорту. Стиглі плоди можуть бути як червоними, так і рожевими, з відтінком світло-коричневого. Чим глибший і яскравіший колір, тим стигліший гранат. А ось якщо він виглядає блякло, то швидше за все, він вже довго лежить.

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Важливе значення має і форма плодів. Якщо гранат ще не повністю дозрів, він має більш округлену форму. Стиглий плід можна впізнати по нерівній поверхні, це пояснюється тим, що шкірка стає тоншою, а зерна наливаються соком.

Чим корисний гранат

У гранаті багато вітамінів — С, В6, В12, Р, а також кальцій, мідь, калій, магній, марганець, фосфор, йод, залізо, натрій. Він також містить такі корисні кислоти як лимонна, яблучна, винна, щавлева, янтарна і, необхідна для жінок, фолієва.

Менш загальновідома, але не менш цінна властивість — гранати багаті на антиоксиданти. Сполуки, що на клітинному рівні захищають від пошкоджень, викликаних хронічними запаленнями та вільними радикалами. Простіше кажучи, антиоксиданти захищають від передчасного старіння та сприяють регенерації клітин.

Раніше ми писали про те, як швидко можна почистити гранат. Більше про це читайте у новині.

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