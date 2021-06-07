Под Одессой сгорел прогулочный катер: есть пострадавший

Пострадавший в медучреждении.
В Одесской области в городе Белгород-Днестровский на причале лимана загорелся катер. В результате пожара судно выгорело полностью изнутри.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Загорелся прогулочный катер 7 июня. Огонь охватил плавсредство утром, в 9:46. В результате пожара один человек пострадал. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.
Пожар потушили за полчаса, в 10:24. Причина возгорания неизвестно, ее устанавливают.
В общем ликвидировали возгорание 12 пожарных, привлекали три единицы техники.
Напомним, летом прошлого года столичные правоохранители задержали мужчину, который плыл на катере по Десёнке и протаранил мост.
Как сообщалось, баржа, перевозившая щебень, затонула в Запорожье.
А в Черном море вблизи поселка Джубга Краснодарского края России перевернулось прогулочное судно. В результате инцидента погибли два человека.