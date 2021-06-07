В возрасте 98 лет скончался последний освободитель Аушвиц Давид Душман

Душман был одним из 69 человек со своей дивизии, переживших Вторую мировую войну.

В возрасте 98 лет скончался Давид Душман — последний живой солдат, участвовавший в освобождении пленных из нацистского лагеря смерти Аушвиц, что у польского города Освенцим.

Мужчина скончался в ночь с 4 на 5 июня в больнице в Мюнхене, сообщает BBC.

Душман — еврейский ветеран Красной армии. Ему был 21 год, когда 27 января 1945 года он участвовал в освобождении заключенных из Аушвица. Тогда на своем танке Душман въехал в электрический забор концлагеря, повалив забор и потом делился с заключенными пищей.

"Когда мы прибыли, то увидели ограждение и этих несчастных людей. Мы прорвали забор своими танками... Они все стояли в форме, только глаза (было видно. — Ред.) — это было очень страшно и ужасно", — рассказывал мужчина.

"Душман был на передовой, когда в 1945 году разоблачили концлагерь нацистов. Он был одним из освободителей Аушвица и спас бесчисленные жизни... Мы остаемся ему глубоко благодарны и сохраним память о нем", — говорится в сообщении Еврейской культурной общины в Мюнхене .

После окончания Второй Мировой войны Душман стал олимпийским фехтовальщиком СССР, а затем и одним из лучших мировых тренеров по фехтованию, по данным Международного олимпийского комитета (МОК). Он тренировал женскую команду Советского Союза по фехтованию более 30 лет и был свидетелем смертельного теракта на мюнхенской Олимпиаде, когда убили двух израильских спортсменов.

Аушвиц был одним из крупнейших нацистских концлагерей, существовавший с конца мая 1940 до января 1945 на юге Польши, около города Освенцим. По меньшей мере 1,1 миллиона человек были убиты в концлагере, большинство из которых были евреями.

75-ю годовщину освобождения концлагеря "Аушвиц" отмечают в польском Освенциме

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку