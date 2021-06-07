У віці 98 років помер останній визволитель Аушвіцу Давид Душман

Душман був одним із 69 людей зі своєї дивізії, які пережили Другу світову війну.

У віці 98 років помер Давид Душман — останній живий солдат, який брав участь у визволенні полонених з нацистського табору смерті Аушвіц, що біля польського міста Освенцім.

Чоловік помер у ніч проти 5 червня у лікарні у Мюнхені, повідомляє BBC.

Душман — єврейський ветеран Червоної армії. Йому був 21 рік, коли 27 січня 1945 році він брав участь у звільненні в'язнів з Аушвіцу. Тоді на своєму танку Душман в’їхав в електричний паркан концтабору, поваливши огорожу і потім ділився з в'язнями їжею.

"Коли ми прибули, то побачили огорожу та цих нещасних людей. Ми прорвали паркан своїми танками... Вони усі стояли у формі, тільки очі (було видно. - Ред.) — це було дуже страшно і жахливо", - переповідав чоловік.

"Душман був на передовій, коли у 1945 році викрили концтабір нацистів. Він був одним із визволителів Аушвіцу та врятував незліченні життя... Ми залишаємося йому глибоко вдячними та збережемо пам'ять про нього", - йдеться у повідомленні Єврейської культурної громади у Мюнхені.

Після закінчення Другої Світової війни Душман став олімпійським фехтувальником СРСР, а згодом і одним з найкращих світових тренерів з фехтування, за даними Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Він тренував жіночу команду Радянського Союзу з фехтування понад 30 років і був свідком смертельного теракту на мюнхенській Олімпіаді, коли вбили двох ізраїльських спортсменів.

Аушвіц був одним із найбільших нацистських концтаборів, що існував від кінця травня 1940 до січня 1945 року на півдні Польщі, біля міста Освенцім. Щонайменше 1,1 мільйона людей було вбито в концтаборі, більшість з яких були євреями.

75-ту річницю визволення концтабору "Аушвіц" відзначають у польському Освенцимі

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