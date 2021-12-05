"Реал" одержал шестую победу кряду и оторвался на вершине Примеры (видео)

Команда Карло Анчелотти упрочила свое лидерство в Чемпионате Испании.
Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Реал Сосьедад" в центральном матче 16-го тура испанской Ла Лиги - 2:0.
Оба гола "сливочные" забили после перерыва. Сначала на 47-й минуте счет открыл Винисиус Жуниор. А через десять минут преимущество "Королевского клуба" закрепил Лука Йович - сербский форвард в первом тайме поменял Карима Бензема, который получил травму.
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Для "Реала" эта победа стала шестой кряду. А вот баски не могут выиграть три поединка подряд, последние два матча команда Иманоля Альгуасиля проиграла.
Видеообзор матча Реал Сосьедад - Реал Мадрид
- Мадридцы (39 очков) упрочили свое лидерство в таблице Ла Лиги. Ближайшего преследователя - "Севилью", имеющую матч в запасе, - "Бланкос" опережают на 8 баллов.
- Команда из Сан-Себастьяна с 29 очками опустилась на пятую позицию.
- В следующем туре Примеры команда Карло Анчелотти 12 декабря проведет дерби из "Атлетико" на "Бернабеу", а "Реал Сосьедад" в тот же день на выезде сыграет с "Бетисом".